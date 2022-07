Dobrá zpráva pro Plzeň. Při losu posledního předkola LM bude mezi nasazenými

Pokud by z 2. předkola postoupili všichni favorité, byla by Plzeň ve 4. předkole prvním nenasazeným. Závěrečné předkolo se bude losovat ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu v úterý, tedy ještě dříve, než začne 3. předkolo. V osudí mistrovské části play off tak bude šest dvojic a dva celky, které vstoupí do hry až ve 4. předkole.