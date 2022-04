Drsná Liga mistrů! Slavící hráče Liverpoolu minula kovová tyč, létaly i zapalovače

Fanoušek Benfiky to pořádně přehnal a na bitvu s Liverpoolem přišel vyzbrojený kovovou tyčí. Otázkou zůstává, jak je možné, že prošel bezpečnostní kontrolou. Štěstí v dané chvíli je, že když se hrubián rozhodl předmět mrštit směrem na hostující hráče, minul cíl.Tím hlavním byla nejspíš bývalá hvězda konkurenčního Porta Luis Diaz. Ten se vrátil do Portugalska poprvé od lednového přestupu do Anglie.

Reakce fanoušků byly nepřátelské po celý zápas. Vše ještě vygradovalo poté, co Diaz přihrál na gól Sadio Manému a hosté vedli 2:0. Právě poté, došlo ke zmíněnému incidentu s kovovou tyčí. „Měli by toho chlapa, co tyč hodil, najít a zakázat mu doživotně vstup na fotbal," zuřil jeden z fanoušků. „Hrozivé a neuctivé," přidal se další. „Měli by ho zavřít do vězení, na to, jak jeho tým prohrává se klidně může koukat z vězeňské cely," rýpl si další z diskutérů.

BENFICA FANS ARE SOMETHING ELSE 😭😭😭 pic.twitter.com/iviNsriwkM — 🇩🇪 (@ClassyRudiger) April 5, 2022