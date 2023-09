Gang s mačetami přepadl v Miláně skupinu fanoušků Newcastlu

GLOSA: Pane Hadamcziku, zameťte si před vlastním prahem

Taky by se mi jako Aloisi Hadamczikovi tuze líbilo, kdyby tuzemská juniorská hokejová extraliga měla takovou kvalitu, že bude ročně produkovat několik talentů, kteří by rovnou mohli hrát seniorskou nejvyšší soutěž. Ovšem vyjádření prezidenta svazu, ať mladí hráči neodchází do ciziny a zůstávají doma a hrají před zraky svých prarodičů, je totální úlet.