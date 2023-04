Dusno v Bayernu! Hvězda vyfasovala rekordní pokutu

Mané minulý týden po úvodní prohře ve čtvrtfinále na hřišti ostrovního celku udeřil pěstí do obličeje spoluhráče Leroye Saného. Německý mistr ho za to vyřadil z kádru pro ligové utkání s Hoffenheimem. Do středeční odvety Champions League už Mané zasáhl. Do hry se dostal z lavičky, když v 63. minutě střídal shodou okolností právě Saného.