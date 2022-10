FOTBAL ONLINE: Leverkusen prohrává, Schickova trefa neplatí! Barcelona jde do vedení

Fotbalová Liga mistrů ve středu pokračuje 4. kolem skupinové fáze. Jasno o postupujících může být v "plzeňské" skupině C, ve které Barcelona odvrací vyřazení v domácím duelu s Interem Milán. Fotbalisté Neapole porazili doma 4:2 Ajax Amsterodam a postoupili do play off. K účasti ve vyřazovací fázi se přiblížily i Bruggy, které ve druhém podvečerním utkání remizovaly bez branek na hřišti Atlética Madrid. Ve stejně skupině hostí Leverkusen s Patrikem Schickem a Adamem Hložkem na svém stadionu Porto. Utkání Barcelony a Leverkusenu sledujte od 21:00 na Sport.cz online.

Foto: Martin Meissner, ČTK/AP Fotbalista Leverkusenu Patrik Schick (uprostřed) v utkání Ligy mistrů s Portem.Foto : Martin Meissner, ČTK/AP

Barcelona před týdnem prohrála v Miláně 0:1 a na Inter ztrácí tři body. V případě dnešní porážky by tak vzhledem k negativní vzájemné bilanci s přímým konkurentem s velkou pravděpodobností podruhé za sebou skončila v Lize mistrů už ve skupině. Katalánci se na klíčový zápas naladili domácí výhrou 1:0 nad Celtou Vigo. "Pokud budeme hrát jako ve druhém poločase proti Vigu, nemáme moc šancí. Musíme navázat na výkon z první půle," uvedl trenér Xavi. "Čeká nás důležitý zápas, ve kterém je v sázce celá sezona v Lize mistrů," doplnil obránce Marcos Alonso. Lídr tabulky vyhrál sedmý ligový zápas v řadě, jediné dvě porážky v ročníku si připsal v evropské soutěži. Foto: Daniele Mascolo, Reuters Pedri slaví vyrovnání Barcelony na San Siru. Předčasně, video odhalilo ruku a gól neplatil.Foto : Daniele Mascolo, Reuters Schick a spol. jdou na Porto Leverkusen zvládl proti Schalke (4:0) premiéru Xabiho Alonsa a nyní ho čeká první zápas pod španělským koučem i v Lize mistrů. "Neměli jsme moc času, ale hráči rychle pochopili, co po nich chceme. Předvedli jsme kompletní výkon v útoku i v obraně. Stále je co zlepšovat, ale podobně musíme hrát i ve středu proti Portu," řekl španělský mistr světa z roku 2010. Neapol a Bruggy bodovaly Neapol navázala na vysoké vítězství 6:1 z Amsterodamu a udržela si stoprocentní bilanci. Už ve čtvrté minutě zakončil hlavou pohlednou kombinaci Lozano a po čtvrthodině přidal čtvrtou trefu v soutěži Raspadori. Dvaadvacetiletý útočník skóroval jako třetí Ital ve svých úvodních třech startech v Lize mistrů. Foto: Alessandro Garofalo, ČTK/AP Fotbalisté Neapole se radují z gólu do sítě Ajaxu.Foto : Alessandro Garofalo, ČTK/AP Po pauze snížil hlavou Klaassen, v 62. minutě ale vrátil domácím dvougólový náskok z penalty Kvaracchelija. Bergwijn v závěru z pokutového kopu ještě snížil, skóre ale uzavřel po velké chybě kapitána Blinda střídající Osimhen. Neapol má se 17 brankami suverénně nejlepší ofenzivu v soutěži. Ajax inkasoval v posledních třech soutěžních zápasech dvanáctkrát, což se mu naposledy stalo před 58 lety. Bruggy dohrávaly závěr zápasu s Atléticem bez vyloučeného Sowaha a poprvé ztratily body, stále ale neinkasovaly. Belgičtí šampioni mohou slavit postup ještě dnes večer, pokud druhý duel skupiny B Leverkusen - Porto neskončí remízou. V základní sestavě Bayeru nechybí reprezentační útočník Patrik Schick. Liga mistrů - čtvrté kolo Skupina A: Neapol - Ajax Amsterodam 4:2 (2:0) Branky: 4. Lozano, 16. Raspadori, 62. Kvaracchelija, 90. Osimhen - 49. Klaassen, 83. Bergwijn. Rozhodčí: Zwayer (Něm.). Skupina B: Atlético Madrid - FC Bruggy 0:0 Rozhodčí: Makkelie (Niz.). ČK: 82. Sowah (Bruggy). Leverkusen - Porto 0:1 v 1. poločase Branka: 06. Galeno Skupina C: Barcelona - Inter Milán 1:0 v 1. poločase Branka: 41. Dembele FORTUNA:LIGA FOTBAL ONLINE: Další rána. Plzeň proti gigantovi vůbec nestíhá