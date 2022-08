GLOSA: Plzeň veze z Baku naději. Odveta s Karabachem bude ale ještě těžší

Fotbalisté Plzně rozehráli play off Ligy mistrů solidně, na půdě Karabachu uhráli bezbrankovou remízu. Spousta fanoušků má pravděpodobně za to, že cesta Viktorie do základní skupiny, a možná až k půlmiliardovému bonusu, se zdá před domácí odvetou otevřená.

Foto: Sport.cz s využitím @fcviktorkaplzen Plzeň si odvezla z Karabachu nadějný výsledekFoto : Sport.cz s využitím @fcviktorkaplzen

Článek K tomu je třeba dodat: výsledek je nadějný, rozhodně ale není na místě jásat. Proti Viktorii totiž stojí jednoznačně nejsilnější soupeř, na kterého v předkolech Champions League narazila. I Šeriff Tiraspol měl spoustu individualit do ofenzívy, jenže oproti Karabachu je tady jeden velký rozdíl. Ázerbájdžánský šampion je zároveň kompaktní, takticky vyspělý, vyzrálý. Zkušený kouč Gurbanov, který Karabach vede patnáctou sezonu, mu vládne pevnou rukou. Individuality se podřizují týmu, což v případě Šeriffu tolik neplatilo. Trenér Michal Bílek se se svými asistenty opět trefili do taktického plánu. Ofenzívní sílu Karabachu dokázalo mužstvo eliminovat důslednou, aktivní obranou. Vyšlo i zařazení stopera Jemelky na levý kraj obrany. Pochopitelně, tak kvalitní protivník, jakým Karabach je, si šance dokázal i tak vytvořit. Liga mistrů Bílek po Karabachu: Přijeli jsme pro dobrý výsledek, jsme spokojení Po přestávce mu ale docházely nápady, Viktoria zkušeně uhrála vzadu nulu. Samozřejmě s přispěním mága Staňka v brance. Byl opět fantastický. Výsledek z Baku si viktoriáni pochvalovali. Zároveň si však dobře uvědomují, že jsou teprve v poločase. Vědí, že do Ligy mistrů mají úplně stejně daleko Karabach. Mementem budiž Plzni 3. předkolo, ve kterém po domácí remíze (1:1) zvítězil ázerbájdžánský mistr na půdě Ferencvároše jasně 3:1. I proto není důvod k přehnanému optimismu. Úterní odveta v Doosan Aréně bude s vysokou pravděpodobností těžší než úvodní duel na Tofiq Bachramov stadium. Liga mistrů Plzeňský čaroděj Staněk: Konečně jsem zažil hymnu Ligy mistrů. Ještě jeden krok a uslyšíme ji šestkrát

