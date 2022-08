Plzeňský čaroděj Staněk: Konečně jsem zažil hymnu Ligy mistrů. Ještě jeden krok a uslyšíme ji šestkrát

Je to už obehraná písnička. Jindřich Staněk prostě zavřel bránu a čaroval. Jako obligátně. Na stadionu v Baku vytáhl tři fantastické zákroky. Především ten proti obrovské šanci Karabachu zkraje zápasu byl zázračný. Díky jeho velkému přispění veze Plzeň do odvety play off Ligy mistrů solidní výsledek (0:0).

Foto: FC Viktoria Plzeň Brankář Jindřich Staněk (uprostřed) se i v Baku stal plzeňským hrdinou.Foto : FC Viktoria Plzeň

