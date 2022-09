Gólostroj Haaland sestřelil i Sevillu. Mohl klidně dát hattrick, pravil perfekcionisticky Guardiola

Norský gólový kulomet ale na žádné pochyby nedbal a i mezi evropskou elitou pokračoval v úctyhodné formě z ligy, v níž během šesti utkání rozvlnil síť hned desetkrát. Proti Seville otevřel skóre po dvaceti minutách hry, když zužitkoval milimetrovou přihrávku Kevina de Bruneyho, V 67. minutě se mu pak podařilo zvýšit na 3:0 díky skvělému výběru místa a dorážce střely Phila Fodena. „A to ještě klidně mohl nějaký ten gól přidat," nenechal i přes dvoubrankový příspěvek na svém svěřenci nit suchou již tradičně náročný Guardiola.

Slovy chvály na adresu svého kolegy pak nešetřil kapitán City Kevin de Bruyne. „Na náš specifický styl hry se zatím adaptuje velmi rychle, je to pro něj perfektní start do nového angažmá. Těším se na to, až se se mnou a ostatními plejery sehraje ještě více," pravil belgický špílmachr, který si za svůj povedený proti Seville odnesl ocenění pro muže zápasu.