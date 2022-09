Bílek po 31 letech na Camp Nou! Dopadne s Plzní líp než s Betisem? Jsem zvědavý, jak si poradíme, říká

„A hned v Barceloně. Jsme všichni rádi, že si tady můžeme zahrát. Je pro nás obrovská výzva zahrát si v této skupině. Barcelona je asi jejím největším favoritem. Jsem sám zvědavý, jak si s tím poradíme. Nepochybuju o tom, že byl problém, co se týká nasazení. Uvidíme, na co to bude stačit," podotkl Bílek.