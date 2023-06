Guardiola je génius, zní z kabiny Citizens. Nejlepší zápas to ale prý nebyl

"Je to génius. Musím mu poděkovat, že mi umožnil být součástí takového týmu. Přivedl mě za velké peníze, důvěřuje mi a dokáže podržet, i když se člověku zrovna nedaří. Dneska jsem byl příšerný, ale koho to teď zajímá?" řekl záložník Jack Grealish.

"Nebyl to náš nejlepší zápas, ale k vítězství to stačilo. Odehráli jsme celou soutěž bez porážky a triumfem v Lize mistrů jsme se navždy zapsali do historie," prohlásil De Bruyne. "Hlavně první poločas od nás nebyl příliš přesvědčivý. Bylo to vyrovnané utkání, i Inter měl v závěru šance," podotkl Gündogan.