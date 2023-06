Hrdina finále Ligy mistrů: Hrál jsem na prd, ale dal jsem vítězný gól!

„Tohle je splněný sen. Všichni naši fanoušci na tohle čekali spoustu let. Zaslouží si to oni i my. Zápas byl těžký, Inter skvěle bránil a vyrážel do brejků. Vydali jsme se do posledních sil, herně to asi nebyl úplně nejlepší výkon. Ale šlo o finále, byly tam emoce, nervy," podotkl Rodri, který se v této sezoně stal nejobsazovanějším mužem City.