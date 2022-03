Hattrick za 17 minut! Všichni slintali nad Mbappém, Evropa se ale po středě klaní Benzemovi

Zraje jako víno. Čím starší, tím lepší. Útočník Realu Madrid Karim Benzema. Všichni vynášejí do nebes Kyliana Mbappého, který také ve středeční odvetě osmifinále Ligy mistrů gólem zařídil Paris St. Germain vedení. Jenže po přestávce to byla Benzemova one man show! Hattrickem během 17 minut poslal Bílý balet do čtvrtfinále.

Foto: Susana Vera, Reuters Karim Benzema slaví branku do sítě PSGFoto : Susana Vera, Reuters

Článek „Prohráli jsme o gól v Paříži, v odvetě soupeř vedl. Jenže naši fanoušci nám dali obrovskou sílu, tlačili nás. Tohle vítězství je pro ně. Zasloužili jsme si postoupit," zářil Benzema, který se ve 34 letech stal nejstarším autorem hattricku v historii Ligy mistrů. Svůj 500. zápas v dresu Realu v rámci všech soutěží nemohl oslavit líp. Nejprve donutil brankáře PSG Donnarummu k chybě, po níž vyrovnal, za pár minut se s přispěním teče trefil podruhé. Doslova vzápětí dal PSG třetím gólem mat. Od výkopu po moment, kdy se míč ocitl v hostující síti, uběhlo pouhých 10 a půl vteřiny! Tabulka střelců této sezony Ligy mistrů 12 Lewandowski (Bayern) 11 Haller (Ajax) 8 Benzema (Real Madrid) 8 Salah (Liverpool) 7 Nkunku (Leipzig) Liga mistrů Neuvěřitelný obrat Realu! Skvělý Benzema poslal Messiho a spol. domů „V prvním zápase jsme měli štěstí, že jsme prohráli jen těsně. Věděli jsme ale, že v Madridu budeme hrát líp. Byl to velký večer Ligy mistrů, ukázali jsme, že jsme velký klub," rozplýval se Benzema, jenž se stal prvním hráčem, který skóroval v osmnácti ročnících Champions League v řadě. „Všichni jsme slintali nad Kylianem Mbappém, momentálně nejobávanějším hráčem. Ale do druhého poločasu vyběhl Karim Benzema a řekl: "Ne, ne, ještě jsem neskončil. A dosáhl hattricku. Benzema je pro mě nejkompletnější číslo devět, je prostě fantastický," prohlásil bývalý anglický reprezentant Rio Ferdinand ve studiu stanice BT Sport. „Neviděl jsem žádný způsob, jak by se mohl Real vrátit do hry o postup. Nevypadali, že by dali gól, ale pak si vzal slovo Karim Benzema. Neskutečný hráč," napsal na Twitteru jeden z nejlepších anglických útočníků v historii Michael Owen. Nejvíc gólů v historii Ligy mistrů 140 Ronaldo (Manchester United) 125 Messi (PSG) 85 Lewandowski (Bayern) 79 Benzema (Real Madrid) 71 Raúl (Real Madrid) Liga mistrů Další krach PSG. Zase zmáčkli sebezničující tlačítko, nic nového, říká hvězdný stoper

