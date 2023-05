Husí kůži nahradil údiv. Překvapilo mě, jak lehce se Inter dostával do šancí, přiznal Jankulovski

„Když dostanete dva góly v prvních deseti minutách, otřese to s vámi. Hráči Interu měli hodně prostoru, první poločas Inter dominoval, dostával hodně balonů nahoru a strašně lehce se dostával do šancí, což mě moc překvapilo. Každá akce Interu v první půli hrozila gólem. Ještě tam byla tyčka, sporná penalta a další šance. Na takový zápas podle mě AC udělal strašně moc chyb dozadu. Když bych to zhodnotil, Inter zaslouženě vyhrál," řekl pro Nova Sport Jankulovski, který za Rossoneri v kariéře odehrál celkem 158 utkání.