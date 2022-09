Izraelští fanoušci během zápasu Ligy mistrů zuřili! Hvězdu PSG vypískali

A na to izraelští fanoušci rozhodně nezapomněli. Rozhodně ne v době izraelsko-palestinského konfliktu, který je označován za jednu z nejproblematičtějších událostí druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Pokračující konflikt se navíc vyostřil poté, co Hamás (palestinští islámisté) před několika týdny namířil rakety na izraelský Jeruzalém. Předpokládá se, že během srpnových střetů zemřelo více než 400 lidí.

Hakimí se do hry nakonec skutečně dostal, a sice v 83. minutě, kdy střídal Nordiho Mukieleho. Fanoušci Maccabi rázem spustili hlasitý pískot, na které mladý Maročan reagoval přiložením prstů k uchu, což domácí příznivce ještě víc popíchlo. Incident navíc začal plnit titulky nejen fotbalových médií po celém světě.

Vedení PSG to kvůli hráčově absenci v základní sestavě začalo pořádně schytávat i ze strany fanoušků. „Sakra, to je poprvé, co můžeme skutečně mluvit o diplomatické absenci hráče. Šílené, k čemu jsme dospěli," bouřil se fanoušek na sociálních sítích. „Hanebné gesto ze strany PSG, které nemá odvahu podpořit svého hráče," zní na fanouškovské stránce francouzského velkoklubu.