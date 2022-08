Jemelkův hektický týden: přestup, Hradec, znělka Ligy mistrů! Splnil se mi sen, zářil plzeňský obránce

Dva dny po příjezdu do Plzně byl u ligové výhry nad Hradcem Králové, ve středu večer nastupoval na trávník stadionu v Banku za tónů hymny Ligy mistrů. Stoper Václav Jemelka vyhlíží, jako by za Viktorii nehrál týden, ale několik let. V úvodním duelu play off Champions League na půdě Karabachu (0:0) zvládl výtečně i nezvyklou pozici na levém kraji obrany. I díky jeho výkonu může český mistr dál snít o hlavní fázi Ligy mistrů.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Václav Jemelka z Viktorie Plzeň.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek „Když jsme stáli u středového kruhu a zněla ta krásná znělka... Zažil jsem ji poprvé, splnil se mi sen. Jsem rád, že jsem u toho mohl být," rozplýval se Jemelka po utkání. Po přestupu do Plzně hodně toužil. Delší čas cítil, že v Olomouci přešlapuje na místě, chtěl se posunout výš. V létě neskrýval, že myšlenkami je v Doosan Aréně, nikoli na Hané. Jednání se však táhla. Milion eur, který Sigma požadovala, musela Plzeň nejdřív vybojovat v kvalifikaci Ligy mistrů. Minulé úterý jí mačkal Jemelka palce na dálku, aby zvládla odvetu 3. předkola proti Tiraspolu a zajistila si téměř 300milionový bonus od UEFA. Stalo se, necelé dva dny po postupu si Viktoria s vedením Olomouce plácla. Po premiéře ligové si ve středu v Baku odbyl Jemelka v dresu Plzně i tu pohárovou. Obě úspěšně. „Výsledek z Baku nám dává velkou šanci do odvety. Jsem hrdý na celý tým, vybojovali jsme remízu v těžkých podmínkách. Počasí bylo nechutné a soupeř kvalitní," narážel Jemelka na vysokou vlhkost v ázerbájdžánské metropoli. Liga mistrů Plzeň byla ještě silnější, než jsem čekal, přiznal kouč Karabachu Sedmadvacetiletý reprezentační stoper se navíc musel v hlavě přešaltovat na nezvyklou pozici levého obránce. „Dozvěděl jsem se to den před zápasem. Samozřejmě, jde o jinou roli než na stoperu, ale musel jsem si s tím poradit. Jsem rád, že mi dal trenér důvěru," podotkl Jemelka. Byť o Ligu mistrů do středy nikdy nehrál, důležité utkání v bouřlivé atmosféře před 31 tisíci diváky mentálně zvládl. I díky zkušenostem z angažmá v belgické Lovani nebo ze zápasů národního týmu. „Nemyslím si, že utkání v Baku bylo moje úplně nejtěžší. Já si tohle do hlavy ani nepouštím. Pokaždé, když jdu na hřiště, snažím se odvést maximum, ať proti mně stojí kdokoli," dodal plzeňský stoper. Liga mistrů GLOSA: Plzeň veze z Baku naději. Odveta s Karabachem bude ale ještě těžší

