Plzeň byla ještě silnější, než jsem čekal, přiznal kouč Karabachu

"Byl to intenzivní zápas. Oba týmy měly určité obavy. Stál proti nám velmi disciplinovaný soupeř. Cítil jsem, že Plzeň byla ještě silnější, než jsem čekal," citoval Gurbanovova web UEFA.com.

"Plzeň si libovala v defenzivních soubojích jeden na jednoho a byla nebezpečná v protiútocích a standardních situacích. My jsme měli několik velkých šancí. Před zápasem jsem instruoval hráče, aby hráli trpělivě, což se jim dařilo," řekl Gurbanov. "Utkání si vyhodnotíme a zapracujeme na nedostatcích, které jsme viděli. Kvůli nám změnili herní styl, proto jsem na hráče hrdý," doplnil padesátiletý kouč.

Věří, že ázerbájdžánští šampioni zvládnou úterní odvetu v Plzni a podruhé postoupí do skupiny Ligy mistrů. "Pokusíme se vydat víc energie. Vždycky po sobě i týmu požaduju, abychom předvedli to nejlepší, co dokážeme. Takže můžete v České republice očekávat stejný tým. Nebudeme jenom bránit," dodal Gurbanov, jenž vede Karabach už od roku 2008.