Kamufláž na Šeriff! Bílkovi vyšly tahy v sestavě

„Bylo jasné, že co Plzeňáci prezentovali oficiálně před výkopem, byla kamufláž na soupeře. Bylo jisté, že Sýkora nebude hrát pravého záložníka, ale levého beka a na pravém kraji obrany bude Havel. Přesně v takovém složení dohrávala Viktorka ligu v Teplicích. Váhal jsem jen, jestli Michal (Bílek) nedá Klimenta víc ze strany a Chorý nebude sám na hrotu. Ale bylo to typické schéma čtyři-čtyři-dva. Musím říct, že se Michal trefil, výkon Plzně mě bavil," říká bývalý útočník Slavie Luděk Zelenka.

„Oba dobře drží balon, Kliment má velmi dobrý pohyb. Bylo to správné rozhodnutí, odvedli velmi dobrou práci," pochvaloval si Bílek. „Přiznám se, že na Chorého nemám pozitivní pohled. Ale svojí postavou odvedl obrovské pensum práce, byl u obou gólů. Kliment je zase nesmírně pohyblivý, ve třech zápasech dal dva góly. Oba jsou potentní, Michala tlačí, aby je dával k sobě. Nebylo všechno ideální, ale dovedu si představit, že to takhle bude hrát Plzeň dál," myslí si Zelenka, podle kterého by spolupráce s Chorým vyhovovala spoustě hráčů.