Kontroverzní rozhodnutí VARu a brzká červená. City si remízou zajistilo postup, Guardiola video nechápal

Emocemi nabitou první půlhodinu zakončila červená karta, jíž uviděl hostující Gómez za stažení Hakona Haraldssona zezadu v roli posledního hráče. „Dělali jsme, co se dalo, bylo to pro nás v deseti opravdu obtížné. Jsem ale hrdý na to, jak jsme na vývoj utkání zareagovali a na výkon, který jsme v dlouhé početní nevýhodě odvedli," chválil své spoluhráče stoper úřadujícího mistra Anglie Aymeric Laporte. Jeho celek se navíc stal díky pozdější remíze Dortmundu se Sevillou jistým postupujícím do jarních bojů Ligy mistrů.