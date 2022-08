Kopic triumfuje: Osmý rok poslouchám, že Plzeň je přežraná úspěchy. A vidíte, pořád nic…

Spíš v nás všech byl vztek. Bál jsem se, aby to v někom nevybublalo a neoslabil tým. Naštěstí jsme rychle vyrovnali. Kdybychom prohrávali déle, bylo by to čím dál horší. Karabach by dál kouskoval, ale naštěstí jsme zápas otočili.

Trochu se tomu smějeme. Už to asi není náhoda. Kéž by to takhle vydrželo dál. Postup po obratu v domácím prostředí je o to sladší. Co víc si přát? Přišla obrovská euforie.