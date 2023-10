Kritika se valí na obranu United i brankáře, Ten Hag podpoří Onanu

Horor. Tohle slovo se ve spojení s výkonem Manchesteru United a zejména jeho brankáře André Onany objevovalo po kolapsu proti Galatasarayi poměrně často. „Musím mluvit s mnoha hráči, s ním pochopitelně také. Povzbudím a podpořím ho. Je to skvělý gólman,“ reagoval trenér anglického celku Erik ten Hag.

„Už jsem si myslel, že Icardi nemá šanci. Zpomalil, byl mezi třemi soupeři, míč měl pod nohou, neměl moc možností. A Onana si sedne na zadek,“ divil se ve studiu Nova Sport 3 Kamil Čontofalský, bývalý brankář Bohemians, Zenitu Petrohrad nebo Slavie. Fanoušci kolosu z Old Trafford Onanu na sociálních sítích nešetří, objevují se na nich i stesky po Davidu de Geovi, jenž klub v létě opustil a zatím zůstává volným hráčem.

„Někteří lídři týmu musí vstát a převzít kontrolu nad situací,“ pronesl Ten Hag. „Mluvíme hodně, ale není to jen o mluvení. Musíte držet pohromadě, společně bojovat a přebírat zodpovědnost,“ burcoval nizozemský kouč.

„Je to velké zklamání. V šatně bylo ticho, ale myslím, že jsme měli v zápase několik dobrých momentů. Neřekl bych, že je to o sebedůvěře, ale o vnímání a špatných rozhodnutích ve špatný čas. Hodně na tom musíme zapracovat, je to o detailech. Pokud nebudeme dělat chyby, nebudeme dostávat góly, jaké dostáváme. Naštěstí je za námi teprve start soutěže a před sebou máme ještě hodně utkání,“ zmínil záložník United Christian Eriksen.