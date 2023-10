MADE IN ENGLAND: Anglie bude debatovat, jestli má VAR smysl. Těší mě, jak kluci z West Hamu šlapou

„VAR zcela zásadně ovlivnil zápas mezi Tottenhamem a Liverpoolem, o tom se vůbec nemusíme bavit. Kdyby branka Liverpoolu byla uznána, utkání by určitě vypadalo jinak. Neříkám, že by hosté vyhráli, protože už v tu dobu hráli v oslabení, ale určitě by jim to vlilo krev do žil a gól by jim pomohl. Navíc už předtím v Newcastlu dokázali v oslabení utkání otočit, mají mentální sílu.

Každopádně je neuvěřitelné, že se něco takového stane. Je zarážející, že se ta situace tak rychle vyřešila. Trvalo to pár vteřin, přitom normálně se některé situace zkoumají třeba půl minuty, nebo i minutu.

Stejně jako velkou část medií v Anglii i nás v redakci překvapilo, jak rychle bylo rozhodnuto o ofsajdu. Zasloužila si tahle situace kalibrovanou čáru? 🔬#TOTLIV pic.twitter.com/eteNNjn2mv — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) September 30, 2023

Navíc tohle bylo jasně viditelné. Na záběru byli jen útočník Liverpoolu Luis Díaz a obránce Tottenhamu Cristian Romero, nepřekáželo tam dalších deset hráčů, kteří by výhled komplikovali. Je to fakt nepochopitelné.

Oceňuji, že se lidé zodpovědní za VAR omluvili, ale i tak to všechno na VAR vrhá špatné světlo a bude se tu v Anglii debatovat a spekulovat, jestli má VAR smysl. Bývalý vynikající obránce Gary Neville upozornil, že za poslední týdny sporných rozhodnutí přibývá. Pokud má mít VAR stoprocentní důvěru, nesmí se podobné excesy stávat a situace musejí být jednotně posuzovány.

Liverpool se také rozčiloval za červenou kartu pro Curtise Jonese. Já nevím, je to složité. Přijde mi to podobné jako před týdnem zákrok Mala Gusta z Chelsea, za který byl proti Aston Ville také vyloučen. Souhlasím s tím, aby se chránilo zdraví hráčů, ale někdy, jako v těchto dvou případech, už třeba pohyb své nohy neovlivníte. Noha se vám sveze po míči, těžko s tím něco děláte. Před deseti lety se nevylučovalo za daleko horší zákroky, teď je to někdy až za hranou a hledá se všechno možné.

Pro Liverpool to byl hrozně nešťastný zápas. Červená karta, neuznaný gól, vzápětí inkasovaná branka. A když vyrovnal, tak si dá v úplném závěru vlastní gól. Takové utkání už podruhé v sezoně prožít snad ani nemůže, vybral si to se vším všudy.

Moc mě těší, že dál šlapou čeští kluci ve West Hamu, který porazil Sheffield United 2:0. Tomáš Souček vstřelil další branku, Vláďa Coufal má další asistenci. Sebevědomí jejich i celého týmu jde nahoru. Ta akce před prvním gólem West Hamu byla skvělá, zapojili se do ní oba dva. Přihrávka od Vládi byla perfektní, skoro si myslím, že hledal někoho jiného, ale Jarrod Bowen do toho vlétl a míč přesně uklidil. A kdyby to neudělal on, čekal tam James Ward-Prowse.

Na jednu stranu je pravda, že West Ham porazil Sheffield, kterému se nedaří. Na tu druhou každý čekal vítězství, a kdyby se nevyhrálo, snesla by se na tým kritika. Tyhle zápasy jsou ošidné. Ale Kladiváři se s tím popasovali velice dobře a osobně jsem moc rád, že se daří českým klukům i celému týmu.

Poprvé v Premier League prohrál Manchester City, porazil ho Wolverhampton. Je to překvapení, i když já možná lehké tušení měl, protože hraju Fantasy ligu a Erlinga Haalanda jsem nedal jako kapitána, což obvykle dělám. City si vybrali slabší utkání, na druhou stranu měli velkou převahu, vyslali přes dvacet střel. Někdy odehrajete takový zápas, kdy soupeře přehráváte, ale nic vám to nespadne.