Maestro Ancelotti popáté. Kouč Realu trumfnul i legendárního Fergusona!

„Nemohu tvrdit, že jsme zvyklí takto vyhrávat. Ale to, co se stalo proti City, se stalo také proti Chelsea a s PSG. Pokud musím říct proč, tak je to historie tohoto klubu, která nám pomáhá jít dál, když se zdá, že jsme na zemi," podotkl Ancelotti. „To, co Real dokázal na jaře v Lize mistrů, je neuvěřitelné. Když se to stane jednou, může jít o štěstí. Ale ne, když se to stane třikrát," prohlásil bývalý útočník Realu nebo Barcelony Michael Laudrup pro Cadena SER Radio.