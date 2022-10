Mizerná nahrávka, nebo tragické zakončení? Obrovská šance v Lize mistrů skončila fiaskem

Moment, kterého fotbalový Šachtar Doněck může obrovsky litovat. V úterním duelu Ligy mistrů proti Celticu došlo k promarnění vyložené šance, která mohla ukrajinský celek před posledním skupinovým duelem katapultovat do příznivější pozice. Přečíslení tři na jednoho ale dopadlo fiaskem a Šachtar to dost možná bude stát postup do vyřazovací fáze milionářské soutěže.

Foto: Russell Cheyne, Reuters Danylo Sikan (vpravo) spálil v duelu Šachtaru proti Celticu obrovskou šanci.Foto : Russell Cheyne, Reuters

Celtic a Šachtar Doněck svedly vysoce důležitý zápas, který mohl napovědět, jaká budoucnost oba celky v Lize mistrů čeká. Pod obrovským tlakem byl především skotský celek. Pakliže chtěl pomýšlet na účast v evropských soutěžích i v dalších měsících, musel bezpodmínečně zvítězit. To se první poločas dařilo plnit, po změně stran se ale začaly dít věci. Šachtaru se nejprve povedlo po brilantním brejku, který pod břevno zakončil Michajlo Mudryk, srovnat krok. Skotský celek reagoval vytažením obrany a sázkou na maximální ofenzivu, což se krutě vymstilo. Soupeř se v 72. minutě dostal do dalšího nadějného přečíslení, které dopadlo naprosto katastrofálně a hráči se na sebe jen nevěřícně podívali. ¡EL OSO DEL AÑO! Increíble falla de Danylo Sikan para darle el triunfo al Shakhtar Donetsk… pic.twitter.com/zLPSXfJPPZ — Garra Sports (@garrasports_mx) October 25, 2022 Před forvardem Danylem Sikanem zívala prázdná branka, ale míč po nevydařeném zásahu skončil těsně vedle. Nutno však podotknout, že ani nahrávka od spoluhráče Mudryka nebyla zrovna ukázková a doněcká dvojice promarněné šance může litovat hned dvojnásob. Remízový výsledek 1:1 totiž není před závěrečným skupinovým duelem zrovna vítanou záležitostí. Šachtar aktuálně ztrácí na druhé Lipsko tři body, v posledním skupinovém souboji, ve kterém si to Doněck rozdá právě s německým klubem, tak bude muset za každou cenu zvítězit. A pokud ne? Hrozí účast v Evropské lize.