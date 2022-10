Plzeň jde na kolos bez opory, Staněk ani netrénoval. Náhradníkovi se věří

Mnichov (od našeho zpravodaje) - Brankář Jindřich Staněk má z reprezentačního zápasu proti Švýcarsku pochroumané rameno. V pondělí ráno nastupoval do autobusu s ortézou na poraněném místě, na tréninku se objevil jen v civilu. Tohle fakt na žádné maskování nevypadá, šestadvacetiletý rodák ze Strakonic bude bez práce, byť by si sváteční zápas proti německé mašině nechtěl nechat ujít.

Slovenský brankář, jenž do Štruncových sadů přišel před více než rokem z Ústí nad Labem, má pro pekelný test v Mnichově důvěru. „Jindra bude chybět, to je bez debat. Vždyť je naší jedničkou. Ale není to tak, že bychom se úplně strachovali, když nebude. Myslím, že Maroš ukázal své kvality na Bohemce, a věřím, že to zvládne. Máme tři dobré gólmany," nezapochyboval plzeňský kapitán Lukáš Hejda.