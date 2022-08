Ferencváros - Karabach 1:3 Plzeň si o Ligu mistrů zahraje s Karabachem, který vyřadil Ferencváros

Fotbalisté Plzně se v play off o postup do skupinové fáze Ligy mistrů utkají s Karabachem. Ázerbájdžánští šampioni zvítězili v odvetě 3. předkola 3:1 na hřišti Ferencvárose Budapešť, úvodní duel skončil 1:1. Západočeši, kteří prošli do dalších bojů díky dvěma výhrám 2:1 nad Šeriffem Tiraspol, začnou dvojzápas na hřišti soupeře v Baku 16., nebo 17. srpna. Odveta v Doosan Areně je na programu o týden později.

Foto: Szilard Koszticsak, ČTK/AP Fotbalisté Karabachu v boji s Ferencvárosem Budapešť o play off předkola Ligy mistrů.Foto : Szilard Koszticsak, ČTK/AP

Článek Karabach při postupech přes Lech Poznaň a Curych těžil hlavně z domácích vítězství, tentokrát ale poprvé v předkolech uspěl i venku. V sedmé minutě se trefil záložník Zoubir a v 54. a 78. minutě přidal další dvě trefy útočník Wadji. Skóre v závěru už jen zkorigoval Traoré. Svěřenci kouče Gurbana Gurbanova nastříleli popáté z posledních šesti soutěžních zápasů alespoň dvě branky a zahrají si s Plzní o historicky druhou účast v hlavní fázi Ligy mistrů. V ročníku 2017/18 získali ve skupině s AS Řím, Chelsea a Atléticem Madrid dva body. Champions League play-off. Here we come!!! #UCL 🤩🐎 FT: #FerencvarosQarabag 1️⃣-3️⃣ (2-4) pic.twitter.com/tdE9wSsyfk — Qarabağ FK English (@FKQarabaghEN) August 9, 2022 S Karabachem si už Plzeň v kvalifikaci milionářské soutěže zahrála. V roce 2016 přes něj ve 3. předkole přešla po remízách 0:0 a 1:1 díky pravidlu o vyšším počtu branek venku, které už nyní neplatí. Ve stejné sezoně se s Karabachem utkal i Liberec ve skupině Evropské ligy a venku remizoval 2:2, doma zvítězil 3:0. České kluby v žádném z deseti zápasů s ázerbájdžánskými soupeři v soutěžích UEFA neprohrály. Karabach hraje domácí utkání v Baku, kde se může v evropských pohárech pravidelně opřít o podporu zhruba 30 tisíc diváků. Vítěz osmi z posledních devíti ročníků ázerbájdžánské nejvyšší soutěže udržel stoprocentní domácí bilanci i sobotní výhrou 3:1 nad týmem Sabail na úvod ligové sezony. FK KARABACH (Ázerbájdžán) Rok založení: 1951 Klubové barvy: černá, modrá a bílá Web: www.qarabagh.com Největší úspěchy: 9x mistr ligy (1993, 2014-20, 2022), 7x vítěz domácího poháru (1993, 2006, 2009, 2015-17, 2022) Stadion: Azersun Arena v Baku (kapacita 5800 diváků), v evropských pohárech Tofik Bahramov Stadium v Baku (31.200) Trenér: Gurban Gurbanov Současné opory: Maksim Medveděv, Richard Almeida, Kady Zápasy proti českým (čs.) týmům v evropských pohárech: 1997/98, 1. předkolo UEFA: Jablonec - Karabach 5:0 a 3:0 2016/17, 3. předkolo LM: Karabach - Plzeň 0:0 a 1:1 2016/17, základní skupina EL: Karabach - Liberec 2:2 a 0:3 Ostatní: jeden ze dvou ázerbájdžánských týmů, které nikdy nesestoupily z tamní nejvyšší soutěže; v sezoně 2013/14 po 21 letech získal druhý titul, od té doby s výjimkou sezony 2020/21 lize vládne; v sezoně 2014/15 poprvé postoupil do skupinové fáze Evropské ligy; v srpnu 2017 postoupil do skupinové fáze Ligy mistrů a stal se prvním ázerbájdžánským klubem, kterému se to podařilo; kvůli nestabilní politické situaci v Karabachu hraje domácí zápasy od roku 1993 v Baku; klubu se přezdívá Jezdci. Program odvet 3. předkola se obešel bez větších překvapení. Benfica Lisabon potvrdila domácí vítězství 4:1 triumfem 3:1 na hřišti dánského Midtjyllandu. Za portugalský velkoklub odehrál závěrečnou čtvrthodinu bývalý slávista Alexander Bah. Benfica změří síly s Dynamem Kyjev, které přišlo ve Štýrském Hradci o náskok 1:0 z prvního duelu, dvěma góly v prodloužení ale výsledek otočilo. Po úvodní porážce 0:2 se povedl obrat glasgowským Rangers, kteří doma porazili 3:0 překvapení uplynulé sezony belgické ligy Saint-Gilloise. Skotský celek se o postup do hlavní fáze utká s PSV Eindhoven. Souboj nizozemského týmu ve šlágru 3. předkola proti Monaku dospěl po dramatickém průběhu za stavu 2:2 do prodloužení, které rozhodl ve 109. minutě hlavou kapitán De Jong. Další dvojice play off tvoří Bodö/Glimt - Dinamo Záhřeb, Maccabi Haifa - Crvena zvezda Bělehrad a FC Kodaň - Trabzonspor. Odvetná utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů: Mistrovská část: Žalgiris Vilnius - Bodö/Glimt 1:1 (1:0), první zápas 0:5, postoupilo Bodö/Glimt Apollon Limassol - Maccabi Haifa 2:0 (2:0), první zápas 0:4, postoupilo Maccabi Pjunik Jerevan - Crvena zvezda Bělehrad 0:2 (0:1), první zápas 0:5, postoupila Crvena zvezda Ferencváros Budapešť - Karabach 1:3 (0:1), první zápas 1:1, postoupil Karabach Dinamo Záhřeb - Ludogorec Razgrad 4:2 (3:1), první zápas 2:1, postoupilo Dinamo Nemistrovská část: Midtjylland - Benfica Lisabon 1:3 (0:1), první zápas 1:4, postoupila Benfica PSV Eindhoven - AS Monako 3:2 po prodl. (2:2, 0:1), první zápas 1:1, postoupil PSV Štýrský Hradec - Dynamo Kyjev 1:2 po prodl. (1:0, 1:0), první zápas 0:1, postoupilo Dynamo Glasgow Rangers - Saint-Gilloise (Belg.) 3:0 (1:0), první zápas 0:2, postoupili Rangers. Vše o zápase Plzeň - Tiraspol naleznete ZDE Liga mistrů Magic Jindra! Limberský se po postupu do play off Ligy mistrů poklonil plzeňskému fantomovi Staňkovi

