Plzeň vzývá před odvetou s Karabachem domácí bilanci. Jak říkají Luňák s Kuželem, doma je doma, tvrdí Pernica

„Ligu mistrů jsem nikdy nezažil, spousta kluků je na tom stejně. Postup je náš velký sen, obrovská výzva," řekl trenér Michal Bílek na pondělní tiskové konferenci v Dosoan Aréně. V Ázerbájdžánu uhrál jeho tým bezbrankovou remízu. Plzeňští fanoušci pravděpodobně vidí Viktorii už v základní skupině Ligy mistrů. Viktoriáni ale dobře vědí, s kým mají tu čest. Pokud cokoli podcení, přijde trest.

„Kvalita soupeře v ofenzívě je velká, všichni hráči jsou rychlostně i technicky vybaveni. Nesmíme jim dát kousek prostoru a držet je dál od naší brány. Plus je potřeba chodit rychle nahoru. Věřím, že zopakujeme poctivý výkon, navíc do něj dáme víc kvality dopředu. Potom by to s postupem mohlo vyjít," podotkl Bílek.

Západočeši na cestě předkoly vyřadili HJK Helsinky a moldavského mistra Šeriff Tiraspol. Mají už jistou účast v hlavní fázi Evropské ligy a téměř 300 milionů korun na bonusech. Pokud by však dokázali přejít i přes Karabach, přistála by na klubovém účtu zajímavější suma. Až půl miliardy korun (přibližně 385 milionů korun za postup do základní skupiny Champions League, plus podíl na 10letém pohárovém koeficientu).

Foto: @fcviktorkaplzen Jhon Mosquera v zápase proti KarabachuFoto : @fcviktorkaplzen

K tomu je ale pořád stejně daleko jako před prvním zápasem. Mementem pro Viktorii je předešlé předkolo, které rozehrál Karabach také domácí remízou. V Budapešti ale nasázel Ferencvároši tři góly. „Ferencvároš dostal branku, otevřel hru, což je přesně to, co Karabach chce. V tom musíme být obezřetní," varoval Bílek s tím, že do svých svěřenců láduje slovo disciplína.

V Baku vyfasoval v prvním poločase za potyčku s protihráčem žlutou kartu Mosquera, vzápětí vystřihl obranný skluz, po němž se soupeř skácel na zem. Pokud by hlavní arbitr nebyl blízko, mohl klidně zákrok vyhodnotit jako nedovolený. A Plzeň by šla do deseti.

„Musíme být stoprocentní v disciplíně. Pokud chceme postoupit, nesmíme si dovolit reagovat na soupeře ani na sudí," pověděl plzeňský kouč. Plzeň se může opřít o domácí prostředí, kde se jí dlouhodobě daří. V Doosan Aréně v evropských pohárech neprohrála od debaklu 0:5 s Realem Madrid ve skupině Ligy mistrů v listopadu 2018. Z deseti zápasů devětkrát zvítězila.