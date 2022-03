Pochettino viděl před vyrovnáním Realu faul, UEFA šetří chování zástupců PSG

"Nemůžu to považovat za brankářovu chybu, neboť tomu (prvnímu) gólu předcházel jasný faul. Viděl jsem záběry asi třicetkrát nebo čtyřicetkrát z různých kamer a pod různými úhly," uvedl Pochettino k vyrovnávací brance. Sám proto nechápal ani verdikt videorozhodčího Pola van Boekela. "Tohle je fotbal na nejvyšší kontinentální úrovni a počítají se i malé detaily. VAR dnes tento faul neviděl, což rozhodlo o tom, co pak následovalo," doplnil Pochettino.

Podle informací španělských médií se po utkání rozhořčený prezident PSG Chelajfí s ředitelem Leonardem pokusili dostat do zamčené kabiny rozhodčích. Chelajfí se podle zprávy sudích choval velmi agresivně, a když byl požádán, aby odešel, udeřil do vybavení asistenta a rozbil jej. Oba vstoupili do místnosti pro delegáty.