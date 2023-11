Portugalec se stal nejstarším střelcem Ligy mistrů. Nejsoutěživější hráč, ocenil ho kouč

Ve veteránském věku nestrádá, v Portu nosí kapitánskou pásku. Když je zdravý, hraje. Proti Antverpám se v nastaveném čase v pokutovém území vyšvihl do vzduchu a hlavou pečetil výhru 2:0.

„Je to pro mě zvláštní den. Moje máma má narozeniny a já jí řekl, že se pokusím skórovat nebo vyhrát,“ vylíčil majitel 134 startů za portugalskou reprezentaci. Povedlo se mu obojí, mámě dal dokonalý dárek. Bude oslava? „Od rodičů jsem už mnoho let. Na večírky moc nejsem, nemám to moc rád,“ dodal muž, který je známý i svou impulsivní povahou.