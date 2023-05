Předčasné finále Ligy mistrů je tu. Opět po roce, tentokrát s faktorem Haaland

„Chceme odehrát dobré utkání a příliš se netrápit. Není to jen otázka výsledku. Když se v takové soutěži dostanete do semifinále, je normální, že se od vás vyžaduje hodně. Každý musí předvést perfektní výkon," má jasno Ancelotti. „Velmi respektujeme Real Madrid, je to král soutěže, ale máme své zbraně a oni to vědí," hlásí záložník Cityzens Rodri.