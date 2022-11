Přes 60 let čekání a hned postup. Pořád tomu nemůžeme uvěřit, jásají ve Frankfurtu po famózním obratu

Už po losu bylo jasné, že letošní skupina s německým celkem, Tottenhamem, Sportingem Lisabon a Marseille nemá jasného favorita. To se potvrdilo a před posledními úterními zápasy byly ve hře o postup všechny celky.

„Zapsali jsme se do historie jako tým, který si premiérově zahrál Ligu mistrů a hned prošel skupinovou fází. Potvrdili jsme jen to, co ukazujeme v posledních týdnech," pochvaloval si po výhře 2:1 na hřišti Sportingu gólman Kevin Trapp.