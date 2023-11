Rekordman Ramos poprvé nepostoupí ze skupiny Ligy mistrů

„V prvním poločase jsme hráli, jak jsme měli v plánu. Byli jsme lepší, vedli jsme. To vyloučení nás pohřbilo,“ řekl televizní stanici Movistar Ramos, jenž byl sám vyloučen během nedělní ligové porážky se San Sebastianem. „Člověk nemá tolik příležitostí si tuhle soutěž užít. Dneska náš tým o hodně přišel,“ litoval čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů s Realem Madrid, který se v létě vrátil do Sevilly po 18 letech poté, co mu vypršela smlouva v Paris Saint-Germain.