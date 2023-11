Ramos nedohrál zápas v San Sebastianu, v kariéře dostal už 29 červených karet

„Sergio trefil míč a pak trochu nohu, to je prostě fotbal. Nepřišlo mi to jako zákrok na červenou kartu, ale sudí se tak zkrátka rozhodl. I ve druhém případě to určitě mohl vyřešit jinak, vždyť Jesúsovi je 38 let, je to velký profesionál,“ zastal se svých svěřenců kouč Diego Alonso v rozhovoru pro streamovací službu DAZN.