Rovnost bodů, skóre i stejné vzájemné zápasy. Mužstvo s bývalými Slávisty i tak trumflo PSG

Tohle čekal málokdo. Když los přisoudil Benfice Lisabon souboje s hvězdami nabitým Paris Saint-Germain a slavným Juventusem, na prstech jedné ruky by se dali spočítat ti, kteří věřili, že portugalský celek skupinu H ovládne. Nakonec se mu to ale podařilo, s PSG dvakrát remizoval, zbytek utkání vyhrál a při rovnosti bodů a skóre pak rozhodoval počet branek, vstřelených na hřištích soupeře, kterých dala Benfica o dvě více než bohatý klub z Paříže. „Upřímně, na první místo jsme nejdřív ani nemysleli,“ přiznal trenér Roger Schmidt po vysoké výhře 6:1 na půdě Maccabi Haifa, která jeho svěřence katapultovala do čela skupiny.

Foto: Ronen Zvulun, Reuters Petar Musa (dole) a Alexander Bah z Benfiky slaví branku po vzájemné spolupráci.Foto : Ronen Zvulun, Reuters

A pod ní se podepsali i dva muži se sešívanou minulostí. Gól na 2:1 vstřelil totiž v 59. minutě v Edenu nechtěný Petar Musa, jenž typicky hlavou usměrnil do sítě parádní centr Alexandra Baha, který do Benfiky přišel před sezonou právě ze Slavie. To hráče lisabonského celku nakoplo, ve zbytku utkání se dokázali prosadil ještě čtyřikrát a deklasovali Maccabi výsledkem 6:1. „Ve druhém poločase jsme cítili, že postupně přebíráme otěže utkání a dávali jsme gól za gólem. To jsme již doufali, že by to na vítězství ve skupině mohlo stačit," popisoval mentální nastavení týmu Schmidt. „I tak jsme ale opravdu příjemně překvapeni. Před úvodním hvizdem jsme neočekávali, že dosáhneme na první místo bez toho, aby Juventus obral PSG o body," popisoval německý kouč. 🔥 𝐓𝐨𝐩 𝐬𝐩𝐨𝐭 on away goals scored! #UCL pic.twitter.com/3EgUHMuggW — SL Benfica (@slbenfica_en) November 2, 2022 Pařížanům tak nestačila ani výhra 2:1 v souběžně hraném utkání a musí se tedy spokojit se druhým místem. „Samozřejmě nás nyní čeká těžší los, budeme čelit týmům, které své skupiny vyhrály. Pokud ale chcete v Lize mistrů dojít daleko, podobné celky musíte porážet," ví dobře trenér PSG Christophe Galtier.