Slavia bude odvracet vyřazení. Padesát na padesát, míní Trpišovský. Věří, že Ballkani ukáže sílu

Takovou šlamastyku si po losu ve vršovickém klubu ale nikdo nepředstavoval. „Upřímně bych nevěřil, že se do téhle situace dostaneme. Ani po prvních dvou zápasech, kdy jsme remizovali se Sivassporem a porazili Ballkani, by mě tohle nenapadlo. Měli jsme rozhodnout o postupu sami, a ne na nikoho spoléhat. Rozhodující byly zápasy s Kluží, v nichž jsme nezískali ani bod. Je to paradoxní, v předcházejících letech jsme za sebou nechali týmy z bundesligy, z Francie nebo izraelského mistra, vždy jsme to měli ve svých rukách, teď ne," povzdechl si Trpišovský.

Šéf klubu Jaroslav Tvrdík během podzimu avizoval, že případné vyřazení by bylo velkým průšvihem. Co by se dělo, je otázkou. Rána by to pro českého vicemistra byla veliká, v posledních letech si zvykl na povedená jarní tažení v pohárech. V tomto roce na jaře dokráčel do čtvrtfinále Konferenční ligy, rok předtím do stejné fáze Evropské ligy. Tyhle výsledky dodávaly celé červenobílé rodině kuráž a naději, že aktuální ročník Konferenční ligy může vyvrcholit domácím finále. Ve čtvrtek se tahle rajcovní vize může definitivně rozplynout.