Simeone tentokrát cojones nepředváděl, svou černou magií i tak rozparádil hráče i fanoušky

A to všechno s koloritem rozparáděných fanoušků v ochozech vyhecovaných na nejvyšší možnou mez temperamentním argentinským koučem Simeonem.

„Ne, žádná ironie a sarkasmus adresovaný lavičce soupeře či snad jeho trenérovi. Tleskal jsem fanouškům, oceňoval jsem jejich úsilí, s nímž nás hnali za vítězství a postupem. Jak jsem mohl tako skvělému publiku nezatleskat?!" odmítal kouč Atlétika, že by mělo jít o gesto pohrdání adresované Citizens a jejich trenérovi Guardiolovi, který prokoukl jeho černou magii.

Foto: Susana Vera, Reuters Kouč Atlétika Madrid Diego Simeone.Foto : Susana Vera, Reuters

I ta přišla v souvislosti se středeční odvetou na přetřes.

„Už za mé éry nás mnohokrát nařkli, že ji používáme jen abychom vyhráli," vzpomněl anglický reprezentant Kieran Trippier na tři sezóny, kdy červenobílé barvy Rojiblancos oblékal.

„Ale není fér takto o Simeonovi mluvit. Natož ho spojovat s černou magií. On na nás prostě vždy chtěl jen abychom dostali soupeře pod tlak. Zvlášť ve velkých pohárových zápasech. Ať jsme hráli s Liverpoolem nebo Chelsea, vždy vyžadoval, abychom se po každém kontaktu a střetu postavili soupeřovým hráčům tváří v tvář, dívali se jim do očí a vytáčeli je. Abychom v takových situacích obklopili rozhodčího a vytvářeli na něho tlak. A on že se přitom bude od postranní čáry domáhat žluté karty pro protivníka a posléze i třeba jeho vyloučení," prozrazoval, jak to v Atlétiku chodívalo a jak dešifrovat onu černou magii.

Foto: BT Sport Obscénní gesto trenéra Atlétika vzbudilo před třemi lety spoustu nevole.Foto : BT Sport

Jen u ní ale nezůstávalo a nezůstává. Stačí připomenout obscénní gesta, která předváděl před třemi lety v osmifinále Champions League proti Juventusu, v němž jeho tým vyhrál 2:0. Úvodní gól svého týmu otočený do hlediště s rukama v rozkroku, což bylo moc i na jeho otce. I on se pustil do syna, jemuž disciplinární komise UEFA následně za obscénní gesto napařila pokutu 20 000 eur (zhruba půl milionu korun).

„Udělal jsem to jako hráč v Laziu a udělal jsem to znovu, abych fanouškům ukázal, že máme cojones," bránil se tehdy Simeone, který teď po konfrontaci s Manchesterem City přijde na pořad evropské disciplinární komise nejspíš znovu.

UEFA už avizovala, že se bude děním na Wanda Metropolitano zabývat.

Foto: Lee Smith, Reuters Trenér Manchesteru City Pep Guardiola.Foto : Lee Smith, Reuters

I její tolerance má své meze. Samozřejmě že nesáhne k vyloučení Atlétika z evropských pohárů, kterého se hlavně na Ostrovech dožadují fotbaloví fanoušci, ba i dokonce i někteří experti.

Natož aby snad trestala španělského mistra za fotbal, který na evropské scéně předvádí.

„Nezazlívejme Atlétiku, jak hraje a že je tak nudné. V domácí soutěži je úplně jiné než v zápasech proti špičkovým evropským týmům," brání Trippier své někdejší Rojiblancos a trenéra Diego Simeona pochopitelně také.

Ona dešifrovaná „černá magie" však při sezení fotbalového tribunálu UEFA však na přetřes přijde. A Simeone nejspíš také.

Těžko přitom obstojí jeho obhajoba, že po zápase neviděl žádný z incidentů. „Zůstal jsem na hřišti, tleskal fanouškům, děkoval všem, a když jsem se vrátil, nikdo tam nebyl. Takže jsem neviděl, co se stalo," tvrdil po utkání.