Slabiny Interu? Žádné nemá. Pokud ale chceme uspět, pak právě v Plzni! burcuje Bílek

Vede outsidera v boji proti nejlepším světovým celkům. Trenéru Michalu Bílkovi se povedl opravdový kumšt, když dovedl dluhy sužovanou Viktorii do základní skupiny Ligy Mistrů, ani tam ale nehodlá se svým celkem plnit roli otloukánka. Před utkáním s Interem věří v dobrý výsledek, ke kterému by mohla pomoct bouřlivá atmosféra v Doosan Areně. A to i přes fakt, že při volbě základní jedenáctky bude možná muset vynechat tahouna ofenzivy Tomáše Chorého, jehož trápí zranění z ligového zápasu v Olomouci.

Kde vidíte největší silné stránky a slabiny Interu? Slabiny nemá. (úsměv) Je to vynikající, vyvážený mančaft, který organizovaně brání a navíc je velmi silný v ofenzivě. Jeho hráči také disponují skvělými rychlostními předpoklady. Útočníci Džeko a Martinéz pak výborně zakončují, v okruhu dvaceti metrů od naší branky nesmí dostat ani kousek prostoru. Není to ale jen o nich, nebezpečí hrozí také z druhé vlny nebo od halvbeků. Celkově se jedná o zkušený tým s velkou kvalitou. Jsou vaše šance na zisk bodů proti Interu o něco větší v porovnání s Barcelonou nebo Bayernem? Ihned po nalosování skupiny jsme věděli, že všechny zápasy budou podobné. Ty týmy jsou obrovsky kvalitní, jejich vzájemné zápasy mohou dopadnout jakkoliv. Myslím si, že Inter je i přes prohru v první zápase schopen zvítězit jak v odvetě s Bayernem, tak klidně i v Barceloně. My ale věříme, že jsme v domácím prostředí velice silní a pokud chceme dosáhnout nějakého úspěchu, pokusit se o to musíme právě v Plzni. Liga mistrů Zranění plzeňského útočného esa? Nevíme, jestli nastoupí, vysvětluje Bílek situaci okolo Chorého Ligu mistrů jste si osahali již minulý týden v Barceloně, bude to teď jiné utkání? Na Camp Nou to pro nás bylo nesmírně těžké, hráči odvedli velmi solidní výkon a i přes prohru jsem jim toho nemohl moc vytknout. Rozebrali jsme si ale naše chyby a i přes to, že jsme hlavně rádi, že máme tu čest nastoupit proti týmu jako je Inter, jdeme do zápasu s tím, že chceme uspět i výsledkově. Edin Džeko již proti Plzni nastřílel spoustu branek, máte nějaký recept, jak ho bránit? Džeko je kvalitní hráč, má za sebou skvělou kariéru a drží si konzistentní výkonnost. Jedná se o útočníka, který je velmi nebezpečný hlavně v pokutovém území. Jednoduše musíme celý Inter držet co nejdále od naší branky, konkrétně Džeko je totiž schopen každou příležitost proměnit v gól. Foto: Spada, ČTK/AP Útočník Interu Milán Edin DžekoFoto : Spada, ČTK/AP Očekáváte, že vzhledem k prohře na Bayernu bude Inter pod tlakem? Inter má dost zkušené mužstvo na to, aby s ním jedna porážka nezamávala, byť byla v Lize mistrů a na domácí půdě. Jeho hráči jsou sebevědomí a dobře ví o svojí kvalitě, takže do zápasu půjdou určitě s cílem získat tři body. My se jim pokusíme pozici favorita maximálně znepříjemnit. Máte už jasno o základní sestavě? Přibyly nějaké bolístky? Po Olomouci se bohužel vyskytly maličké problémy. Chorý má po penaltovém faulu roztržený nárt, doktoři mu jej museli sešít a záleží na tom, jak se bude cítit. Mírné obíze trápí i Havla, ostatní jsou ale v pořádku, takže hlavně řešíme otázku nasazení Chorého.