RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Sporné okamžiky v duelu Plzně? Vypadalo to blbě. Slavia si hraje vlastní soutěž

Začnu Spartou, která přivedla výborného mladého gólmana Matěje Kováře. Baví se o něm snad všichni fanoušci, bylo to překvapení. Každý vidí, že zrovna tady největší problém Letenští neměli, ale jak jsem říkal, je to zajímavý hráč. Když budu mluvit jako fanoušek Sparty, tak musím říct, že mě mrzí jediná věc. Že vedení Sparty nevystoupilo a neřeklo lidem ohledně sezonních cílů, že je prostě klub v nějaké fázi přerodu a že si prostě se vší pokorou v téhle sezoně nejde pro titul. Mohl se do toho nějakým vyhlášením víc zapojit majitel klubu Daniel Křetínský. Jinak za sebe říkám, že Tomáš Rosický i Tomáš Sivok jsou sparťani tělem i duší a dělají všechno pro to, aby šel klub nahoru.

Četl jsem výraz, že Sparta je zatím spící medvěd. Fanoušci s klubem žijí, chápu jejich zklamání, na stadion jich pořád chodí hodně a zasloužili si slyšet, jak to je. Že se v klubu pracuje na tom, aby byla Sparta zase tak silná. Tohle ale nikdo neřekl, musel jsem si to vydedukovat sám, mělo to zaznít na rovinu od zástupců klubu.

Rosický v roli sportovního ředitele Sparty? Tlak je větší, ale není na to sám. Diskuse v PřímákuVideo : Sport.cz

Chyba určitě není v trenérovi, tým je na nějaké cestě, kdy ho srážejí překážky v podobě individuálních chyb. V Teplicích řada věcí fungovala, tým vedl o dvě branky, ale nakonec si odvezl jen bod. Sparta tak má čtyři remízy s týmy, co hrály v minulé sezoně ve spodních patrech, já ale věřím, že to dokáže všechno zlomit k lepšímu. Stojím si za tím, že týmu ublížilo rychlé vypadnutí z Evropy.

Kdo vyhraje titul ve Fortuna lize? Ptáme se v PřímákuVideo : Sport.cz

Co se týče Slovácka, tak nejdříve chci popřát rychlé uzdravení manažerovi klubu Veliče Šumolikoskimu, který měl na bouračku na koloběžce. Samotný tým poznává stránku úspěchu, kdy hraje zápasy v rychlém sledu. Poznává úskalí pozlátka působení v Evropě, i když má nejširší kádr, co kdy na Slovácku byl. Přesně tohle ale klub chtěl a musí se s tím popasovat, trenér je náročný, hráči by to měli zvládnout. Bod z Boleslavi je slušný, i když samozřejmě, když dostanete gól úplně na konci, tak to bolí.

Velmi zajímavý byl zápas Plzně na Hané, byla tam spousta sporných momentů i víc gólů, než jsme v utkáních Viktorky zvyklí. Musím říct, že chápu rozčarování trenéra Jílka i jeho týmu. Sudí sice po utkání vše vysvětloval, nemyslím si, že by šlo z jeho strany o nějaký úmysl, možná to byl přehnaný respekt k Plzni, když hraje v pohárové Evropě, ale vypadalo to každopádně blbě, když všechny sporné věci vyhodnotil ve prospěch Viktorky. Padl gól po otočeném autu, hraní rukou v pokutovém území Plzně, diskutabilní byl ještě jeden zákrok ve vápně Viktorky.

Cesta Slovácka je pro mě neuvěřitelná! Diskuse z PřímákuVideo : Sport.cz

Za sebe bych určitě nasazoval na takový zápas zkušenějšího rozhodčího. A co se týče hraní rukou ve vápně, což je hodně aktuální i v Evropě, změnil bych výklad pravidel, aby bylo vše jasně dané. Takhle si v řadě situací může sudí vlastně vybrat a budí to emoce.

Baník se probral z útlumu, což se proti Pardubicím tak trochu čekalo. Teď bude záležet, jakým směrem půjde klub dál. V novém dresu se blýskl Plavšič, kterého si trenér Vrba přál. Potkali se už ve Spartě, kde si trenér setrvání hráče přál, ale on nakonec odešel do Slavie. Teď se potkávají znovu, mají mezi sebou čistý stůl a myslím, že na Plavšičovi bude hra Baníku stát. Plavšič má o motivaci postaráno, když bude chtít ukázat, že má na Slavii.

Právě Slavií chci končit. Na tým se valila kritika po remíze se Sivassporem, ale já jsem se u toho jejího zápasu v Konferenční lize dobře bavil. Přizpůsobila se hře tureckého týmu ve stylu nahoru dolů, v Turecku nemůžete čekat žádnou přehnanou defenzívu, bylo to jak v házené, kdy se akce přelévaly. Fakt jsem se smál, takových zápasů jsem tam odehrál spoustu.

Není to nic pro trenéry, ale týmy tam hrají stylem, aby daly víc gólů, než soupeř. Pořád je v týmu pár hráčů, co jsem zažil. Skončilo to 1:1 a na Slavii se valila zbytečně přehnaná kritika. Pořád je pro mě jasným favoritem skupiny a věřím, že to zvládne. Stačí se podívat, jak si následně tým trenéra Trpišovského poradil v lize s Českými Budějovicemi. Slavia si zejména doma hraje svoji vlastní soutěž, od první minuty bylo jasné, že si Dynamo zase odveze ranec gólů. Jsme sice v půlce podzimu, ale myslím, že Slavia dokazuje, že se chce vrátit na místa, kde byla v posledních letech. O titul si to rozdá s Plzní.

Jaký typ hráče chybí ve Slavii? Odpověď v PřímákuVideo : Sport.cz

Tak se pojďme těšit na další zápasy českých týmů v Evropě a nezapomeňte, že v dalším kole se právě Plzeň se Slavií utkají v lize. Tenhle šlágr by si neměli fandové nechat ujít a taky věřím, že i na dalších stadionech bude plno. Padá hodně branek, což je nejlepší pozvánkou do hlediště. Tak ať to vydrží!