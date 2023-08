Soupeřem Sparty v předkole fotbalové LM bude Kodaň

Sparta začne dvojutkání 8. srpna od 20:00 v Kodani, odvetu odehraje 15. srpna doma. Letenští, kteří si hlavní fázi Ligy mistrů naposledy zahráli v sezoně 2005/06, by na cestě do skupiny museli přejít přes dva soupeře. Pokud by ve 3. předkole LM neuspěli, čekalo by je závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Minimálně skupinu Evropské konferenční ligy mají čeští šampioni jistou.