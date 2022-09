Spalovač Lewandowski? Rozjetému kanonýrovi nevyšlo představení v Mnichově

Utkání by si měli historici skoro zapsat do kronik, protože vidět Lewandowského zahodit několik tutovek patří mezi opravdu unikátní zážitky. Dvě největší měl k dispozici během první půle, v jedné z nich ale trestuhodně přestřelil a v té následující jeho hlavičku zlikvidoval čaroděj v brance Bayernu Manuel Neuer. Ten si také po utkání pořádně oddychl, protože čelit polskému snajprovi je pro každého gólmana pořádný oříšek.

Jeho trenérský protějšek Xavi Hernández pak pochopitelně litoval hlavně zahozených gólovek. „Vytvořili jsme si snad nějakých šest nebo sedm šancí ke skórování, nedokázali jsme je ale proměnit a krutě jsme za to zaplatili. Prohra pochopitelně zkomplikovala naši situaci, věřím ale, že se z našich chyb úspěšně poučíme, což by nám mělo pomoci do dalších utkání," uzavřel barcelonský lodivod.