Sparta penalty speciálně netrénuje. Buďme o 5 procent lepší v ofenzivě, žádá Priske

Remíza z Kodaně je dobrá, s ohledem na velký tlak dánského mistra v závěru určitě. Sparta venku branku nevstřelila, takže postaru by ji jakákoliv remíza se vstřelenými góly v odvetě vyřazovala. Staré pořádky už ovšem neplatí, větší počet gólů vstřelených na hřišti soupeře při rovnosti skóre nerozhoduje.

Jakýkoliv nerozhodný stav po 90 minutách by zápas posunul do prodloužení. A kdo ví, možná i do penaltového rozstřelu.