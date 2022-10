Staněk bude Plzni chybět asi i na Bayernu! Chce chytat, ale s největší pravděpodobností nenastoupí, řekl Horváth

„Zápas před devíti lety lze shrnout do pár slov. Horko na hřišti, plný stadion, nepotkali jsme se s míčem, dostali jsme bůra. Nevím, jestli lze zkušenosti z toho utkání přenést na hráče. S takovým soupeřem se samozřejmě v české lize nesetkáte. Podobně jako Barcelona nebo Inter má i Bayern nejlepší hráče z celého světa. My se s nimi pokusíme srovnat. Uvidíme, na co to bude stačit," pravil nynější plzeňský asistent Horváth.