Takhle žádnou trofej nevyhraje, šijí ve Španělsku do Barcelony

Je to ale jeden z dílků, který do nepohody slavného klubu zapadá. Barcelona o víkendu v lize šťastně porazila venku Real Sociedad, předtím doma padla s Realem Madrid. „Jsme na sebe naštvaní, takový výsledek se nám nemůže stát. Zůstává v nás pocit, že jsme prohráli zápas, který jsme měli vyhrát,“ řekl do kamer televizní stanice Movistar+ brankář a kapitán Barcelony Marc-André ter Stegen.