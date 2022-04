Villarreal mohl vyhrát i vyšším rozdílem, shodli se hráči Bayernu

"Výsledek 0:1 musíme brát. Dobře víme, že to mohlo dopadnout ještě mnohem hůř. Soupeř si za výkon zaslouží uznání, my se ale teď musíme sebrat a vrátit jim to v odvetě," řekl útočník Thomas Müller v rozhovoru pro streamovací službu DAZN. "Buďme upřímní, porážkou o gól jsme z toho vyšli ještě dobře," přidal záložník Joshua Kimmich.