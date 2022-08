Vlhko, horko k zalknutí. Tak Baku přivítalo Plzeň. Věřím, že jsme dobře připraveni, říká Bílek

Skoro 300 milionů korun už má Plzeň jistých, stejně tak účast v základní skupině Evropské ligy. Pokud by ale dokázala přejít i přes Karabach, získala by pro klub výrazně vyšší částku. V dvojutkání s ázerbájdžánským šampionem může jít až o půl miliardy korun (prémie 385 milionů korun za postup do hlavní fáze Ligy mistrů, plus bonus za desetiletý pohárový koeficient).