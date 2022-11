Vzbouří se Viktoria? Sázkaři a bookmakeři očekávají v Plzni vítězství Barcelony alespoň o dva góly

První i poslední možná výhra Plzně v letošním ročníku Ligy mistrů není podle vypsaných kurzů pravděpodobná. „Z ligy na to Viktoria není zvyklá, ale tohle je prostě realita superskupiny s Bayernem, Interem a Barcelonou. Ani v posledním vystoupení doma jsme tak na Plzeň nemohli dát nižší kurz. Vždyť přijede Barcelona," říká Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Původně byl kurz na jedničku dokonce dvouciferný. A to přesto, že je v „plzeňské" skupině rozhodnuto, když Barca vypadla z boje o play off Ligy mistrů.

„Podcenění podle mě nehrozí. Liga mistrů se prostě hraje naplno a Barcelona bude i třeba v pozměněné sestavě extrémně nebezpečná a potrestá každou maličkost. A jak se říká, nebude to ani o počasí, žádný šok Katalánci nezažijí, když začátkem listopadu zažíváme v Čechách teploty pozdního léta," dodává s nadsázkou Urbanec.

„Plzni se ve skupině ‚smrti' nedařilo a nemůžeme jí to mít za zlé. Los byl k Západočechům nemilosrdný, tým trenéra Bílka proti sobě dostal opravdovou světovou špičku. I v případě úterního neúspěchu by Plzeň navíc nebyla první ani poslední, kdo v Lize mistrů skončil s nula body. Věřím však, že by poslední duel mohl dopadnout o něco lépe," přemítá Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.