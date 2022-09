Bitva kanonýrů v Edenu! CR7 má chuť vždycky

„Ronaldo byl mým vzorem odmala. Poprvé jsem ho zaregistroval na ME v Portugalsku, kdy mi bylo osm let. Nevím, jestli jsme konkurenty, věkově jsme od sebe daleko. Podobné je, že se mu v Manchesteru United také v úvodu sezony střelecky moc nedaří. Přijel s velkou motivací všem dokázat, že je pořád velkým hráčem. Srovnání sedí jen ohledně posledního EURO, ale jinak se s ním srovnávat nejde," usmívá se Patrik Schick.

Hráči, co se v klubech trápí, přijeli na sraz s tím, že je to tady nakopne, říká Jaroslav ŠilhavýVideo : Sport.cz

„Na šampionátu v Portugalsku měl Milan Baroš modré kopačky, Ronaldo zlaté. Takže i já pak měl zlaté. Kopačkami to vlastně začalo. Sledoval jsem videa na internetu, snažil se od Ronalda okoukat kličky, triky s míčem. Postupem času ale nemůžete jen kopírovat, musíte zapojit něco vlastního. Ve finále jsem si našel svůj styl," culí se Schick.

Češi v červnu prohráli v Lisabonu 0:2. Góly jim dali Cancelo a Guedes, nikoliv Ronaldo. A byl z toho pěkně vzteklý, za faul na Jemelku měl být správně vyloučen. „Často na něj vycházel Zima. Po zápase pak David vykládal, že prý z něj byl Ronaldo pěkně frustrovaný. Odnesl to za něj chudák Vašek pohmožděným kotníkem... Pro nás všechny obrovská zkušenost, kterou si neseme dál," líčí trenér Jaroslav Šilhavý.

Recept na CR7 by tedy český tým měl... „Ronalda mi musíte všímat, i když je hra mimo. Do obranné fáze se moc nezapojuje, počká si na balon, hůř se pak zastavuje. Nesmí být ani chvíli volný. Je fenomenální, ale Portugalci mají další skvělé hráče. Není dobré obrátit pozornost jen na něj," poukazuje Šilhavý.

Hvězda neprožívá v Manchesteru United šťastné období, často usedá jen na lavičku. Co z toho plyne pro český nároďák? „Cristiano se určitě po začátku sezony v klubu a všech peripetiích během léta na zápas těší. On je zrovna typ hráče, který má chuť pokaždé. Jak byl frustrovaný, že nedal gól, ukazuje jeho mentalitu a hladovost. I v jeho věku má pořád velkou výkonnost. Je velká výzva ubránit ho i podruhé, ale viděli jsme, že portugalský tým není jenom on," přizvukuje trenérovi brankář Tomáš Vaclík.