Šilhavého svěřenci hrají elitní úroveň Ligy národů poprvé, v předchozích dvou ročnících působili ve skupině B, odkud předloni postoupili. Soutěž do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Tentokrát bude vybráno 12 celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, a ty čeká play off o zbylá tři místa na šampionátu.