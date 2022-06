Bylo to o produktivitě, mrzelo kapitána, že reprezentace vyšla podruhé naprázdno

Málaga (od našeho zpravodaje) - O produktivitě a efektivitě to skutečně bylo. Španělé vystřelili na Mandousovu bránu čtyřikrát, ale přesto dali dva góly, zatímco ze dvou přímých českých pokusů žádná rána za záda Simóna neprošla, o dalších slibných příležitostech nemluvě.

„V Edenu nám to tam padalo, takže jsme dali ve dvou zápasech čtyři góly, venku ovšem ne. Je to i o tom, že hrát devadesát minut na maximum a napadat soupeře stojí spoustu sil. A když se pak dostaneme do šance, síla a klid chybí, a i proto koncovku nezvládáme," mínil Souček, proč český tým střelecky vyhořel ve čtvrtek v Lisabonu, stejně jako tři dny nato v Málaze.