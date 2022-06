Rozhodla kvalita Španělů. Brabec poznal mrštnost Gaviho, Král se cítil fyzicky dobře

(Od našeho zpravodaje) - Češi vstoupili do utkání nebojácně, ale příležitosti Černého nebo Jana Kuchty zlikvidoval španělský gólman Unai Simón. Pro národní mužstvo představovala většina zápasu běžecké cvičení bez míče.

„Rozhodla kvalita Španělů. Ale o tom jsme věděli. Byli strašně dobří na balonu, občas jsme si s tím uměli poradit, ale občas nás rozebrali. Když jdete do vysokého presinku proti nim, je to o sebemenším detailu. Jeden hráč někde chybí a hned je to znát," poznal Černý.

První branku vstřelil po rychlé akci Carlos Soler, druhou po dalším cvrkotu Pablo Sarabia. „Možná při druhém gólu jsem mohl víc dohrát Gaviho. Jenže on je malý a kluzký. Je těžké se na něj dostat. Navíc byl čerstvý. Přemýšlel jsem, jestli ho nemám zastavit i za cenu faulu, ale kdybych šel do skluzu, možná by to vypadalo ještě hůř," rozebíral druhou inkasovanou branku stoper Jakub Brabec, kolem něhož se sedmnáctiletý velký talent Gavi prohnal a gólovou akci výrazně zrychlil.

Už v první půli musel Alex Král vystřídat zraněného Michala Sadílka. „Bylo to pro mě těžké vzhledem k tomu, že jsem nebyl v sezoně vytížený v zápasech. Navíc jsem šel do utkání skoro bez rozcvičky, když nepočítám tu před výkopem. Bylo to náročné, než se do toho člověk dostane. Ale ve druhém poločase už jsem se cítil fyzicky mnohem líp. Jsem rád, že jsem se na to nevykašlal a po trénincích jsem běhal. O to líp jsem se cítil v tomhle zápase," prohodil Král, jenž za West Ham nastoupil naposledy začátkem února.

Češi odehráli čtvrté utkání v jedenácti dnech. „Bylo těžké stíhat tempo. Ale oni měli program stejný. Každopádně jsme v těch zápase hráli hodně bez balonu, to je pak složité," uvedl Brabec.