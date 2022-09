Češi dělají problémy všem. Pomůže jim proti Portugalcům kouzlo Edenu?

Nastupují proti Ronaldovi a spol. v roli jasného outsidera. O záchraně v elitní divizi Ligy národů budou muset čeští fotbalisté rozhodnout nejspíš až v úterý ve Švýcarsku. Večerní duel s Portugalskem však předem rozhodně nevzdávají. „Na tréninku to klukům do brány padá, jsou v dobré náladě. Vím, že některým se v klubech nedaří. Přijeli i s tím, že je reprezentace nakopne. Věřím, že se to na hřišti ukáže,“ spoléhá se trenér Jaroslav Šilhavý.

Jednu přednost mají. Od září 2020 doma 11x za sebou neprohráli. Na kouzlo Edenu znovu spoléhají. „Ne nadarmo se říká, že diváci a domácí stadion jsou 12. hráčem. Když tady fanoušci vytvoří patřičnou atmosféru, jsou hráči vybičovaní. Jen dobře, že se nám tady daří. Byli bychom rádi, aby to platilo i proti Portugalsku," usmívá se trenér Jaroslav Šilhavý. „Češi hrají výborně. Začali už loni, kdy došli na mistrovství Evropy do čtvrtfinále. Jejich síla je enormní, hlavně doma hráli výborně a vždy dělali problémy. Vyhráli nad Švýcarskem, Španělé tady vyrovnali v posledních minutách," uvědomuje si kouč soupeře Fernando Santos. „Češi na hřišti vědí, co dělají. Mají dobře organizovanou obranu. Už v Lisabonu nám dělali velké problémy, měli svoje šance. Nesmíme nic podcenit. Musíme proti nim hrát jako proti jakémukoliv jinému soupeři," dodává Santos. Na rozdíl od kolegy chystá svůj tým na mistrovství světa v Kataru. Ujišťuje však, že nestaví Ligu národů na vedlejší kolej. „Jsme národ, který chce vyhrát všechny zápasy. Chceme vyhrávat všechny soutěže. Takže k soutěži přistupujeme s velkou vážností stejně jako k mistrovství světa," avizuje Santos. Portugalci rozhodli červnový vzájemný zápas v Lisabonu dvěma góly už do přestávky. „První poločas nebyl z naší strany dobrý. V druhém už jsme naznačili, jakým způsobem se dá jejich obrana překonat. Dostali jsme se do tří, neříkám vyložených, ale dobrých šancí. Nic to ale nemění na tom, že Portugalci jsou špičkový tým plný skvělých fotbalistů," přemítá Šilhavý. „Pokud nás dostanou do obrany, musíme být po zisku míče odvážní. Nesmíme hned odevzdávat balon a jen bránit. Když nás zatlačí, nic jiného nám nezbyde. Ale musíme být i nebezpeční a hrozit dopředu," přej si trenér. Národní tým si může s předstihem zajistit záchranu v elitní skupině A, kterou hraje ve třetím ročníku soutěže poprvé. Vedle vítězství nad Portugalskem by k tomu potřeboval také příznivý výsledek souběžně hraného duelu ve Španělsku, které by doma nesmělo prohrát se Švýcarskem. Všechny jiné výsledky by znamenaly, že se rozhodne až v úterním posledním zápase skupiny ve Švýcarsku. Výběr helvétského kříže aktuálně ztrácí na český celek z posledního místa tabulky bod. Zatímco nejhorší tým elitní divizi A opustí, vítěz skupiny postoupí do Final Four. Portugalci, kteří v roce 2019 ovládli první ročník Ligy národů, mají na druhém místě tabulky bodové manko na vedoucí Španělsko.